اليوم السابع: العدالة والمساواة شعار الجمهورية الجديدة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: العدالة والمساواة شعار الجمهورية الجديدة.



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