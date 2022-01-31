التضامن: جمعنا 84 شخصا من الشارع في يوم و20% من المشردين يرفضون دور الرعاية

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تعليم المرأة وعملها يحد من الزيادة السكانية، محذرة من أن الزيادة السكانية تؤدي لالتهام جهود التنمية في مختلف القطاعات.

وقالت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" إن نسبة تسرب الفتيات من التعليم في المرحلة الإعدادية كبير.

وواصلت :"الترغيب والترهيب أحد وسائل الحد من الزيادة السكانية، والوزارة تعمل حالياً على تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات، ومن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى".

واستطردت:"الوزارة تعمل أيضا على تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، إضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 20% من المشردين في الشوارع يرفضون الانتقال إلى دور الرعاية، موضحة :"جمعنا 84 شخصا من الشارع ما بين أطفال وكبار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وشعارنا هو أن الشارع ليس مأوى".

وقالت "القباج": "الشارع لا يليق بأولادنا، وأيضا الشارع المصري عزيز علينا وهو صورة مصر ولا يجوز أن يتواجد فيه أطفال مشردون".

وواصلت: "تم تخصيص الخط الساخن 16439 للإبلاغ عن الأطفال المشردين في الشوارع".