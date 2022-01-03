اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 08:08 م
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"ABC": ايفانكا ترامب طلبت من والدها "وقف العنف" مرتين خلال اقتحام الكونجرس

الإثنين، 03 يناير 2022 08:02 م
"ABC": ايفانكا ترامب طلبت من والدها "وقف العنف" مرتين خلال اقتحام الكونجرس إيفانكا ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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طلبت إيفانكا ترامب الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومستشار كبير سابق للبيت الأبيض، من والدها "وقف العنف"، مرتين على الأقل خلال أحداث 6 يناير الماضي عندما اقتحم بعض من أنصاره مبنى الكونجرس.

 

ووفقا لشبكة إيه بي سي، قال شاهد عيان: كان في الغرفة مع ترامب وابنته الكبرى إيفانكا في ذلك اليوم، أمام لجنة الكونجرس التي تحقق فيما حدث بشأن المحادثة بين الاثنين.

 

وقالت عضو الكونجرس ليز تشيني: "نعرف ابنته - لدينا شهادة مباشرة بأن ابنته إيفانكا دخلت مرتين على الأقل لتطلب منه التدخل وقالت له "الرجاء وقف هذا العنف ".

 

وأضافت تشيني: "نحن نتعلم الكثير عما كان يفعله الرئيس السابق ترامب أثناء الهجوم العنيف اللجنة لديها شهادة مباشرة الآن أنه كان جالسًا في غرفة الطعام بجوار المكتب البيضاوي يشاهد الهجوم على التلفزيون أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول"

 

وقالت: "كان بإمكان الرئيس في أي لحظة أن يسير في تلك الخطوات القليلة جدًا إلى غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض ويظهر على الهواء مباشرة ، ويطلب من مؤيديه الذين اعتدوا على مبنى الكابيتول التوقف"، واكملت: "كان يمكن أن يطلب منهم التنحي. كان يمكن أن يطلب منهم العودة إلى ديارهم - ولكنه فشل في ذلك"

 

جاءت تصريحات تشيني قبل الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي بقصد إلغاء نتائج انتخابات 2020.

 

كانت تشيني من بين أعضاء الكونجرس الذين صوتوا بعد ذلك لعزل ترامب للمرة الثانية وسط اتهامات بأنه حرض على العنف، وقالت يوم الأحد إن اللجنة ستبدأ في الكشف عن المزيد من النتائج التي توصلت إليها بشأن الهجوم.

 

وأضافت عن ترامب: "أي رجل من شأنه أن يشن هجومًا عنيفًا على مبنى الكابيتول ... من الواضح أنه غير لائق لمنصب في المستقبل ، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون في أي مكان بالقرب من المكتب البيضاوي أبدًا مرة أخرى".

 

 


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ايفانكا ترامب

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