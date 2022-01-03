156 ألفا و784 قرار علاج لحالات مرضية على نفقة الدولة بالشرقية خلال عام

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تم إطلاق 53 قافلة علاجية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة بمراكز ومدن المحافظة وتم توقيع الكشف الطبي من خلال العيادات المتنقلة على 99 ألف 211 مواطن ، في مختلف التخصصات الطبية" الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، الجلدية ، أنف وأذن وحنجرة، الأشعة التليفزيونية"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة ورسم القلب والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط ، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالإضافة إلى تحويل 811 حالة لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، وعقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وغيرها.

وتفعيل خدمة الأخصائي بالمستشفيات التكاملية "سابقاً" وبعض المراكز الطبية بالإدارات الصحية بالمحافظة وتوقيع الكشف الطبي على 1416532 مريض في التخصصات الطبية المختلفة "النساء – الأطفال – القلب – الجراحة العامة – العظام - الجلدية – العلاج الطبيعي – الباطنة - الرمد".

وصدور 156 ألف و748 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضي بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإجراء العمليات الجراحية الكبرى مجانا بقيمة مالية بلغت 175 مليون و322 ألف جنيه.

وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة تم صرف أكثر من 1.2 مليون علبة ألبان صناعية للأطفال على مرحلتين ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لعدد 34 طفل من المعثور عليهم "رعاية كاملة" وتوفير احتياجاتهم.