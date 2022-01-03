وول ستريت: التعاون العسكرى بين الصين وروسيا تحدى جديد للقوة الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن التعاون العسكرى بين روسيا والصين يثير آفاق تحدى جديد أمام القوة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إلى أن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جينبينج أشرفا على مناورات عسكرية مشتركة طموحة فى الصين الصيف الماضى، والتي جاءت إلى جانب تعاون فى مجال الطيران والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت وتحت الماء، بما يشير إلى تحالف عسكرى قوى، وفقا للمحليين العسكريين.

ويقول المسئولون الأمريكيون والمتخصصون العسكريون إنه من الصعب تحديد مستوى التعاون بين البلدين، إلا أن المسئولين الغربيين وخبراء الدفاع يصبحون اكثر اقتناعا بأن العلاقة الأقوى المستندة إلى تحالف اقتصادى وتدريبات عسكرية مشتركة تمثل محاولة للحد من القوة الأمريكية فى الخارج.

وفى حين أن المسئولين الأمريكيين طالما اشتبهوا فى أن موسكو وبمين يمثلا معا تهديدا موحدا لها، فإن البعض قد عدل عن لهجته الآن. وقال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن بكين وموسكو الآن أكثر تحالفا من أي وقت مضى منذ 60 عاما.

وقال مايكل كافمان، الخبير فى شئون روسيا فى مؤسسة CNAللأبحاث والتحليل بفرجينيا، إنهما تهديدان منفصلان، لكنهم الآن متشابكين بسبب التعاون.

ويقول مسئولو إدارة بايدن إنهم يراقبون الوضع عن كثب، لكن يحذرون من قراءة أكثر من اللازم لأفعال من غير المرجح أن تسفر عن تحالف عسكرى كامل.

وتتشارك روسيا والصين فى حدود يبلغ طولها 2500 ميل، ولديهمل مصالح متنافسة فى آسيا الوسطى والهند والقطب الشمالى، والتي تمنع هذا التحالف من أن يصبح كاملا، بحسب الصحيفة.

ووفقا للمحليين والمسئولين الأمريكيين، فإن خطوات واشنطن للتواصل مع كلا لبلدين قد دفعتهما إلى زواج مصلحة، وقدم لخصمين السابقين موارد واستخبارات ضد خصم مشترك. لكن وفقا للمحلين، فإن الصين وروسيا حريصتان على السيطرة أيضا على نفوذ أمريكا وعلى قوتها المالية والعسكرية، والتي يعتقدون انها مرجحة لو اتحدت الدولتان معا.