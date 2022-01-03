وداعا للداية.. الصحة تعد ممرضات مدربات لمزاولة مهنة التوليد بسيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء ، فعاليات برنامج تدريبي مكثف تقوم به وزارة الصحة لتأهيل عدد من الممرضات على مهنة " التوليد " ورعاية الأمهات خلال فترة الحمل وأثناء الولادة ومرحلة النفاس ورعاية الطفل حديث الولادة.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن برنامج تنفذه وزارة الصحة على مستوى محافظات مصر تنفيذا لتوجهات الدولة فى الحفاظ على صحة المواطنين.

ورصد تلفزيون اليوم السابع تنفيذ البرنامج التدريبى بشمال سيناء والذى يقوم به نخبة من أطباء النساء والتوليد بالوزارة، تحت إشراف فريق من قيادات وزارة الصحة بقطاع رعاية الأمومة والطفولة.

وقالت الدكتورة آمال عبد الحي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، إن هذه الخدمة تقدم لمحافظة شمال سيناء ضمن برنامج متكامل يتم تنفيذه على مستوى محافظات مصر، ويتم الاهتمام بتنفيذه بشمال سيناء لتوفير " المولدة الصحية " فى المستشفيات وفى وحدات الرعاية بالقرى على وجه الخصوص نظرا لتباعد المسافات، وحاجة السيدة الحامل عند الولادة لوجود مولدة تقوم بدورها فى عملية التوليد بشكل صحي وأمن .

وأشارت إلى ان الدورة ضمن برامج تدريبية للفريق الطبى المتخصص فى النساء والتوليد واطقم التمريض فى المستشفيات، وبدأت التدريبات المتنوعة فى شهر سبتمبر الماضي وتوجت ببرنامج " تدريب المولدات ".

واوضحت ان التدريب ينفذ استراتيجية الدولة فى الحفاظ على صحة المواطن ، ومواجهة خطر وفاة الأمهات أثناء الولادة، وخفض معدلات الوفيات .











