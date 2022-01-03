وقال المسئول الحكومي المحلي في كينيا "إيرونجو ماتشاريا" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، إن عناصر من حركة الشباب المتطرفة شنوا هجوما في منطقة تسمى "ويدهو"، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص .

وكانت حركة الشباب في الصومال الموالية للقاعدة قد استولت صباح الخميس الماضي على مدينة "بلعد" 37 كلم عن العاصمة مقديشو .

يذكر أن عدد من الساكن في الصومال فروا من القتال إلى كينيا، حيث أن المتمردين دخلوا في وقت سابق بلدة "دوبلي" القريبة من الحدود مع كينيا من ثلاثة اتجاهات وهاجموا قوات حكومية وميليشيا متحالفة معها تعرف باسم "راسكامبوني " .

