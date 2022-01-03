مدير سلسلة سوبر ماركت شهير يغادر قسم شرطة الشيخ زايد بعد إخلاء سبيله

كتب بهجت أبو ضيف

غادر مدير سلسلة سوبر ماركت شهير قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وتسديد قيمة الكفالة.

وكانت استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال عدد من شهود الإثبات، فى واقعة اتهام مدير سلسلة سوبر ماركت شهير، بالإساءة لبعض الشخصيات عبر فيديوهات تم تسجيلها له.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على فيديوهات الواقعة، وعرضها على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لبيان مدى صحتها من عدمه.

كان رجال المباحث ألقوا القبض على مدير سلسلة سوبر ماركت شهير، لاتهامه بالإساءة لبعض الشخصيات، حيث تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت مقاطع فيديو قد سجلها أحد الأشخاص للمتهم خلال الإساءة لبعض الشخصيات، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليه بكومباوند سكنى بمدينة الشيخ زايد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق