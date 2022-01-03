محافظ بنى سويف يتفقد موقع إنشاء مرسى سياحى من الناحية الشرقية للنيل

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الطبيعة ، موقع مشروع إقامة مرسى سياحي من الناحية الشرقية لنهر النيل في الجهة المقابلة للكورنيش الغربي، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على المشروع، الذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف نقطة توقف للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر والعكس.

وتجول المحافظ بامتداد المنطقة من الناحية الشمالية، يرافقه أعضاء المكتب الفني ومدير عام الطرق ، لمعاينة المحاور والطرق التي تعظم من عوائد المشروع لصالح أبناء المحافظة ، وتدفع بجهود التنمية ضمن الإستراتيجية التنموية التي أعدتها المحافظة ، والذي كان هذا المشروع جزءً من محور التنمية السياحية بالإستراتيجية التي حظيت بدعم وموافقة الحكومة ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المخطط العام لمشروع المرسى السياحي، سيشمل منطقة مطاعم ومبنى استقبال ومسطحات عائمة ،بجانب أن المخطط يتضمن أيضاً إنشاء منطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى ومناطق خضراء، مشيراً إلى أن المشروع له أهداف عديدة منها: توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ودعم القطاع السياحي ليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع ، تستهدف تحقيق نقلة في مجال السياحة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يعد الانطلاقة الأولي ضمن عدد من المراحل التي يستهدفها مشروع طموح على البر الشرقي ، حيث قد بادرت المحافظة بإعداد مخطط عام للمنطقة بالتعاون مع جامعة النهضة ، يتضمن إنشاء مرسى سياحي ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش على الجانب الشرقي والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة علي باقي مراحله، لاسيما بعد الخطوة الهامة والداعمة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسى سياحي بالمنطقة ، وذلك في إطار الخطوات العملية والسعي الجاد لتتبوأ بني سويف مكانتها اللائقة بالخريطة السياحية المصرية ، من خلال كونها تمثل نقطة توقف خلال الرحلات النيلية بمسار العائلة المقدسة.

رافق المحافظ خلال الجولة : المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة ، شيرين حسين مدير المكتب الفني ، ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب ، وأعضاء المكتب الفني : المهندسة مي على ، وهند أحمد ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وخلال الجولة التقى المحافظ ببعض سيدات المنطقة واستمع لمطالبهم وناقشهم في اهمية المشروع لمحافظة بنى سويف.