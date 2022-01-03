محافظ بنى سويف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار نادى عبد اللطيف المستشار القانونى للمحافظة، أحمد مرسى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات مدير الموارد البشرية بالمحافظة، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية، رئيس قسم علم الإدارة بجامعة بنى سويف.

وانعقدت اللجنة "اليوم الاثنين" للنظر فى اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف: مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة الوظائف بدرجة مدير عام بمديرية التنظيم والإدارة، ومديرى بعض الإدارات بديوان عام المحافظة، وذلك فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.

وفى سياق منفصل تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الطبيعة، موقع مشروع إقامة مرسى سياحى "المزمع إنشاؤه “من الناحية الشرقية لنهر النيل فى الجهة المقابلة للكورنيش الغربى، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على المشروع، الذى سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بنى سويف نقطة توقف للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر والعكس

حيث تجول المحافظ بامتداد المنطقة من الناحية الشمالية، يرافقه أعضاء المكتب الفنى ومدير عام الطرق، لمعاينة المحاور والطرق التى تعظم من عوائد المشروع لصالح أبناء المحافظة، وتدفع بجهود التنمية ضمن الاستراتيجية التنموية التى أعدتها المحافظة، والذى كان هذا المشروع جزءً من محور التنمية السياحية بالاستراتيجية التى حظيت بدعم وموافقة الحكومة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المخطط العام لمشروع المرسى السياحى، سيشمل منطقة مطاعم ومبنى استقبال ومسطحات عائمة، بجانب أن المخطط يتضمن أيضًا إنشاء منطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى ومناطق خضراء، مشيرًا إلى أن المشروع له أهداف عديدة منها: توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ودعم القطاع السياحى ليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى فى القطاع، تستهدف تحقيق نقلة فى مجال السياحة.