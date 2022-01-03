كلية الدعوة بالأزهر تعلن بدء الامتحانات 11 يناير.. ننشر الجداول

كتب ـ لؤى على

أعلنت كلية الدعوة الإسلامية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/ 2022م، والتى تنطلق يوم 11 يناير الجارى، كما شددت إدارة الكلية، على الطلاب ضرورة الالتزام بالتعليمات أثناء الامتحانات طبقا للتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وهى على النحو الآتى:

أولا: يعقد الامتحان بمقر الكلية وبمسجد الزهراء بمدينة نصر القاهرة، ثانيا: يعقد الامتحان بالفترة الصباحيـة وبالميعاد المحدد بكل جدول، ثالثا: الالتزام بالإجراءات الاحترازيـة مـن ارتداء الكمامات والتباعد وعدم الاحتكاك والمصافحة والاستقلال بالأدوات الشخصية وعدم تداولها مع إحضار زجاجة مياه خاصة، رابعا: على الطـلاب المكفوفين اصطحاب مـرافقين علـي ألا يزيـد المستوى الثقافي علـي الشهادة الإعدادية أو الثانوية الفنية بأنواعها، وفي هذا الشأن الكلية غير مسئولة عن تدبير مرافقين، وتتخذ إجراءات اعتماد المرافق واثبات شخصيته قبل بدء الامتحان بعشرة أيام علي الأقل، خامسا: ممنوع دخول لجان الامتحانات إلا قبل موعد بدء الامتحانات بربع ساعة، ولا يسمح بدخول اللجان إلا برقم الجلوس وفي حالة فقد أو تلف أو نسيان رقم الجلوس سيتم استخراج بدل فاقد لرقم الجلوس بمبلغ (50) جنيهاً طبقاً للوائح الجامعة المنظمة في هذا الشأن، سادسا: لايسمح بالتأخير عن موعد بدء الامتحان المحدد تحت أي ظرف ولأي سبب ، سابعا: ممنـوع منعاً باتـا إدخـال الحقائب ، الكتب، المذكرات المصاحف ، التليفون المحمـول بلجـان الامتحان ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمسائلة القانونية، أما من يضبط متلبساً بحالة الغش سيحال إلي مجلس التأديب فوراً .

ثامنا: علي الطلاب الذين لم يسددوا رسوم الخدمات غير التعليمية عليهم سرعة سدادها قبل دخول الامتحان بوقت كاف وألا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، تاسعا: ضرورة أخذ التطعيمات المقررة من وزارة الصحة لفيروس كورونا وإبراز شهادة التطعيم الدالة عل ذلك .