فحص سيارات حادث طريق الكريمات لتحديد أسباب الحادث

كتب أحمد الجعفرى

تجرى الأجهزة الفنية المختصة فحصا للسيارات المتضررة فى حادث تصادم طريق الكريمات بأطفيح، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتحديد أسباب وقوعه، وعما إذا كانت السرعة الزائدة السبب وراء الحادث، أم أن هناك خللا آخر فى السيارات المتسببة فى الحادث أسفر عن وقوعه.

واستعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى حادث التصادم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات في أطفيح، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارتين، ومصرع شخص، وإصابة 4 آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة و الزراعية و الصحراوية والطرق الداخلية بالمدن وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.