فتح طريق "النفق- نويبع" بوسط سيناء وعودة حركة المرور لطبيعتها

شمال سيناء - محمد حسين

عادت الحركة لطبيعتها لطريق النفق نويبع بعد اغلاقه نهارا بسبب السيول حيث قال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل لـ اليوم السابع، انه شهدت مناطق نخل بوسط سيناء سيول قادمة من منطقة العجمه مرورا بالمالحه في جنوب سيناء، حتي قرية ابو جريده حتي منطقة الشياحه بنخل وصولا إلى منطقة سيل العدام علي الطريق الدولي النفق نويبع، مرورا بمدينة نخل مضيفا أن السيول مرت بوادي البروك ووادي الحمضه ووادي الرواق في منطقه الغبيه وصبت في سد الروافعة ثم وادي العريش.

وقال انه تم قطع الطريق وتكدست السيارات، وتم فتح الطريق بعد مرور السيل، وعادت الحركة على الطريق ولا توجد خسائر بشرية وخسائر في الممتلكات وأنه تمت متابعه وترصد حركة السيل بابلاغ المشايخ والمواطنين لمجلس المدينة وتمت المتابعه من رئيس المجلس والاجهزه المعنية.

وسبق واعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، ان غرفة العمليات فى وضع استعداد بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لتتابع الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه فى وضع جاهزية وجرى توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.