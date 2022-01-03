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غيوم متقطعة فى سماء بورسعيد وانخفاض درجات الحرارة.. لايف وصور

الإثنين، 03 يناير 2022 11:46 ص
غيوم متقطعة فى سماء بورسعيد وانخفاض درجات الحرارة.. لايف وصور الطقس فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من طقس محافظة بورسعيد الذى امتلأت سماؤها بالغيوم وانخفضت درجات الحرارة فى الساعات الأولى من الصباح.

شهدت محافظة بورسعيد، تساقط الأمطار الخفيفة منذ الصباح، وذلك بعد استقرار الطقس بصورة نسبية فى الصباح، ولم تؤثر الأمطار على حركة الملاحة بمجرى قناة السويس واستمرت عمليات تداول السفن يشكل طبيعى فى الموانئ.

وتأثرت حركة الصيد منذ عدة أيام ومع بدء موجة الطقس السيئ، فعزف كثير من الصيادين عن ممارسة حرفتهم داخل مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

 

الغيوم في السماء
الغيوم في السماء

 

جانب من الميدان اليوم
جانب من الميدان اليوم

 

جانب من شارع ٢٣ يوليو اليوم
جانب من شارع ٢٣ يوليو اليوم

 

شوارع بورسعيد اليوم من غيوم
شوارع بورسعيد اليوم من غيوم

 

طقس اليوم ببورسعيد
طقس اليوم ببورسعيد

 

ميدان الشهداء ببورسعيد اليوم
ميدان الشهداء ببورسعيد اليوم

 


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