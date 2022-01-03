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غدا شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الإثنين، 03 يناير 2022 01:17 م
غدا شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات الطقس - شبورة كثيفة
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
 

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