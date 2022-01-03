اليوم السابع
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طالبتان تعيدان 10 آلاف جنيه مفقودة لمواطن وترسمان البسمة على وجهه في مطروح

الإثنين، 03 يناير 2022 02:17 م
طالبتان تعيدان 10 آلاف جنيه مفقودة لمواطن وترسمان البسمة على وجهه في مطروح أموال- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

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كرمت مديرية أمن مطروح طالبتين بسبب أمانتهما وإعادتهما مبلغ 10 آلاف جنيه، عثرتا عليه أثناء سيرهما في المنطقة، حيث قدم صاحب المبلغ الشكر للطالبتين ولرجال الشرطة.
 
تبلغ لقسم شرطة مطروح من (طالبتين ، مقيمتان بدائرة القسم) بعثورهما على مبلغ (10 آلاف جنيه) أثناء سيرهما بدائرة القسم.
 
 بالفحص أمكن الإستدلال على مالك المبلغ المالى المشار إليه، وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حيث فقده المذكور بعد صرفه من أحد البنوك ، وبإستدعائه تم تسليمه المبلغ المالى، وقد أبدى إمتنانه ووجه الشكر للطالبتين ولرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به ، كما قامت مديرية أمن مطروح بتكريم الطالبتين وأسرتهما على أمانتهما.

مديرية أمن مطروح

قسم شرطة مطروح

طالبة تعيد أموال إلى صاحبها

أخبار الحوادث

أمن مطروح

مطروح

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