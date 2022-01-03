ضبط 4 آلاف عبوة سائل سجائر إلكترونية مسرطنة ومجهولة المصدر بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 4000 عبوة سائل سجائر إلكترونية مسرطنة مجهولة المصدر قبل بيعها للجمهور.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية لأحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة وضبط المهربة من الجمارك.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية ومحمد الشيخ مفتش التموين.

أسفرت عن ضبط 4000عبوه سوائل سجائر إلكترونية سجائر مسرطنة ومجهولة المصدر بطنطا، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.