سوهاج 2021.. الانتهاء من إنشاء 66 مدرسة جديدة وصيانة ورفع كفاءة 157 أخرى

سوهاج - محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2021 المنصرم شهد الانتهاء من إنشاء 66 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة، وفرت 834 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية بلغت 329.3 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 157 مدرسة بتكلفة 261 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية .

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن العام المنصرم 2021 شهد إنشاء 7 مدارس بمركز سوهاج، بإجمالي 97 فصل، و3 مدارس بمركز طهطا بإجمالي 78 فصل، و5 مدارس بمركز طما بإجمالي 62 فصلا، و 5 مدارس بمركز المراغة بإجمالي 56 فصل، ومدرستين بمركز جهينة بإجمالي 39 فصلا، و 3 مدارس بمركز ساقلتة بإجمالي 34 فصلا، ومدرستين بمركز أخميم بإجمالي 44 فصلا، بالإضافة إلى 17 مدرسة بمركز جرجا بإجمالي 219 فصلا، و10 مدارس بمركز البلينا بإجمالي 92 فصلا، وعدد 6 مدارس بمركز المنشاة بإجمالي 60 فصلا، و 5 مدارس بدار السلام بإجمالي 59 فصلا .

وأشار "أبو عقيل" إلى استمرار العمل في 60 مدرسة أخرى، توفر 791 فصلا بتكلفة إجمالية 360.7 مليون جنيه .



انفو مدرسة ابو بكر بجهينة



انفو مدرسة الشيخ جاهين بدار السلام



انفو مدرسة برخيل الاعدادية البلينا



انفو مدرسة بني حلوة بالبلينا



انفو مدرسة سفلاق الابتدائية



جناح مدرسة الغريزات الابتدائية بالمراغة (3)



صيانة مدرسة اولاد اسماعيل الإبتدائية (1)



صيانة مدرسة اولاد اسماعيل الإبتدائية (2)



مدرسة التربية الفكرية بكوم العرب بطما (3)



مدرسة التربية الفكرية بكوم العرب بطما (4)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (1)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (2)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (3)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (4)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (5)



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (1)



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (7)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (1)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (2)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (8)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (10)



مدرسة مجمع أولاد اسماعيل الابتدائية بالمراغة (1)



مدرسة مجمع أولاد اسماعيل الابتدائية بالمراغة (2)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (2)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (3)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (4)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (5)