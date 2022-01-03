سقوط ديلر الكيف الأبيض قبل ترويجه بين زبائنه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بترويج المضبوطات بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى ترويج عاطل لمواد مخدرة بين عملائه، خاصة مخدر الهيروين. عقب التأكد من صحة المعلومات، تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المخدر، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.