اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط ديلر الكيف الأبيض قبل ترويجه بين زبائنه في الجيزة

الإثنين، 03 يناير 2022 09:00 ص
سقوط ديلر الكيف الأبيض قبل ترويجه بين زبائنه في الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بترويج المضبوطات بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى ترويج عاطل لمواد مخدرة بين عملائه، خاصة مخدر الهيروين. عقب التأكد من صحة المعلومات، تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المخدر، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

امن الجيزة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة