رفع 800 حالة إشغال من مقاهى ومحال بحى الهرم خلال حملة مكبرة

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الهرم، حملات لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتعديات والاشغالات، حيث قامت إدارة الاشغالات بشن حملة إشغالات مكبره علي شارع فيصل والهرم والتي استهدفت رفع كافة الاشغالات من المقاهي والمحلات التجارية وفروشات الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق والقضاء نهائيا علي المظاهر العشوائيه والمخالفات، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادره 800 حالة إشغال متنوعة مابين كراسي وشيش واستاندات وفاترينات وثلاجات وعربات لباعه جائلين، وتم مصادرة كافة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تمكنت الحملات من ضبط ورشة تصنيع ومخزن كراسى ومنتجات خشبية مخالف، بآخر شارع مسجد التوحيد من شارع المجز الآلى، تم مصادرة الكراسي الموجوده بالمخزن وتنفيذ قرار غلق وتشميع.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الرصد للأعمال المخالفة للقانون، وإيقافها في الحال وضبط المخالفين بمتابعه من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .