اليوم السابع
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حجبت رؤية النيل.. شاهد الشبورة على كورنيش بنى سويف.. لايف

الإثنين، 03 يناير 2022 09:46 ص
حجبت رؤية النيل.. شاهد الشبورة على كورنيش بنى سويف.. لايف طقس بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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رصد "اليوم السابع"، من خلال بث مباشر حالة الطقس بمحافظة بنى سويف اليوم الاثنين، حيث شهدت المحافظة أجواء شتوية، وانخفاضا فى درجات الحرارة مع شبورة كثيفة، فيما حجبت الشبورة الرؤية عن نهر النيل بطريق الكورنيش.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

ط بنى سويف

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