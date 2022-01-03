جارديان: موالون لترامب يدشنون حملة لتوسيع نفوذه محليا قبل انتخابات 2024

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الموالين الرئيسيين للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب ، ستيف بانون ومايكل فلين ، في طليعة حملة لتوسيع نفوذ ترامب على المستوى المحلي للسياسة الأمريكية بينما يمضون قدمًا في الجهود التي تهدف إلى تعزيز الادعاءات بأن فوز الرئيس الأمريكى جو بايدن في انتخابات 2020 كان مزورًا.

وقالت الصحيفة إن حملة حلفاء ترامب دفعت مجموعات مراقبة الانتخابات للتعبير عن ناقوس الخطر بشأن التهديد الذي يشكله فلين وبانون - وغيرهما من أتباع ترامب - على الديمقراطية ، حيث قاموا بدمج الادعاءات المزيفة حول تزوير الانتخابات والدعوات لمزيد من عمليات تدقيق الانتخابات لعام 2020 مع التخطيط لاستحواذ المحافظين على المناصب الرسمية فى الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وتأتي هذه التحركات بعد عام من الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن عندما اقتحمت عصابة مؤيدة لترامب المبنى في محاولة لوقف التصديق على فوز بايدن في الانتخابات.

وركز فلين وبانون ، باستخدام مسارات مختلفة ، طاقة جديدة على زيادة النفوذ المحافظ من خلال تجنيد المزيد من الحلفاء للمناصب الرئيسية على المستوى المحلي مع التركيز على انتخابات 2022 و 2024 ، وبناء المزيد من التحالفات السياسية حول قضايا مثل إلزامية اللقاح وارتداء الكمامات.

وتتداخل الاستراتيجيات التي يستخدمها فلين وبانون مع تلك التي تتبعها الجماعات المحافظة الأخرى ، مثل مجموعة الشباب المؤثرة Turning Point USA ، لتوسيع القاعدة المؤيدة لترامب على مستوى الدوائر ، والعمل على انتخاب السياسيين المدعومين من ترامب في مناصب رئيسية فى ولايات مثل جورجيا وأريزونا وولايات أخرى تعد ساحات منافسة رئيسية.

واعتمد فلين وبانون بشكل منفصل على مزيج من المجموعات غير الهادفة للربح ، بما في ذلك واحدة مدعومة من قبل المليونير باتريك بيرن ، ووسائل الإعلام الاجتماعية المحافظة التي يفضلها اليمين المتطرف مثل "تليجرام" ، والفعاليات التي تنقل رسائل مسيحية إنجيلية تحتوي على معلومات مضللة سياسية.