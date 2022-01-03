ثانى أكبر الأحزاب النمساوية يختار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى النمسا "اس بى او"، ثانى أكبر الأحزاب فى البلاد، ترشيح هانز بيتر دوسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند الحالى ليخوض الانتخابات الرئاسية فى يوليو 2022.

وقال الحزب فى بيان اليوم الاثنين: "نقدر جهود الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين على مدار 6 سنوات ماضية، وهو لم يعلن حتى الآن خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة"، مؤكدا ضرورة أن يكون للحزب الاشتراكى مرشح قوى فى الانتخابات المقبلة.

وذكرت تقارير إعلامية فى فيينا أن حزب الحرية اليمينى يتجه إلى اختيار نوربرت هوفر الرئيس السابق للحزب، والذى خاض الانتخابات الرئاسية الماضية لخوض الانتخابات المقبلة مرة أخرى، لافتة إلى أن حزب الشعب، والذى يقود الائتلاف الحكومى، لا يخطط لتقديم مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين (77 عاما) قضى 6 سنوات فى المنصب، وحظى بتقديرات واسع من كل الأوساط السياسية، ويحق له بموجب الدستور فترة رئاسية ثانية وأخيرة، ولكنه لم يحسم أمر ترشحه حتى الآن.