تمويل 498 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات اقتصادية خلال عام 2021 بلغ 498 مشروعاً بقيمة إجمالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه بمختلف مجالات الإنتاج المتنوعة، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مشدداً بتكثيف الجهود وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الاستمرار فى إقامة العديد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر بشتى المجالات للمساهمة فى زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب فى خلق فرص عمل جادة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل عدد ( 173) مشروع فى مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية أغنام وماعز )، و تمويل (79) مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة رى، عزاقة، دشاشة، حصادة، فراطة )، بالإضافة إلى ( 5) منافذ للبيع والتوزيع ( بيع مجمدات، فاكهة وخضار وأخشاب )، وفيما يخص مشروعات الرى الحديث فقد تم تمويل (106) مشروع، فضلا عن تمويل ( 131) مشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير- فراز لبن)، و (4) مشروعات مناحل لتربية النحل، مؤكداً أن إجمالى نسبة المسدد الفعلى للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات الممولة بلغ ما يعادل 104 % من المستحقات الواجبة السداد .

ومن جانبها طالبت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام الراغبين فى الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له .

و أكد محافظ المنوفية على أهمية مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية والذى يساهم وبشكل ملحوظ فى دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الإقتصادية فى القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.