تفاصيل مثيرة تكشفها تحقيقات مقتل شخص على يد جاره في مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، تفاصيل واقعة مقتل شخص على يد جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى الاشتباك بالأيدى، قام على أثرها المتهم بإحضار سلاح أبيض، وسدد طعنة نافذة للضحية، فسقط على الأرض غارقا في دمائه، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستفى لتلقى العلاج.

وأضافت التحقيقات، أن مشادة كلامية بين المتهمين وآخرين من جيرانهم بسبب خلافات عائلية نشبت على أثرها المشاجرة، قام خلالها الطرفان بالاعتداء على بعضهما البعض، حيث قام أحد المتهمين باستخدام سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة لأحد الأشخاص من الطرف الثانى في المشاجرة سقط على أثرها قتيلا في الحال قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وهما كلاً من طرف أول (3 أشخاص – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، وإثنين منهم مصابين بجروح، طرف ثان (شخصين – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بذات العنوان) مصابين بجروح وكسور بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصاباتهم والتي أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقيات.