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تعرف على أخر موعد لتسليم وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 03 يناير 2022 02:00 ص
تعرف على أخر موعد لتسليم وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة اسكان ارشيف
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين 10/1/2022، اخر موعد لتسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة المحلية الثالثة بالتجمع الثالث لجميع المراحل، مسلسل رقم 8 بمدينة القاهرة الجديدة.
 
وأوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22، اليوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 9/1/2022، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/1/2022.
 

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وحدات سكن مصر

المدن الجديده

وزاره الاسكان

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