تبطين وتأهيل 216 كيلو ترع وطرح 507 كيلو بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، أنه تم تبطين 216 كيلو ترع من بين 507 كيلو تم طرحهم، من 1000 كيلو ترع سيتم تبطينهم وتأهيلهم بمدن وقرى المحافظة، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالى، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، أنه تفقد أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمراكز الـ6 الجارى العمل بتبطين الترع بهم، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذًا للمشروع القومى، تنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجارى البدء فى ترعة بمركز كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى تقريرًا من المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، يفيد بأنه جارى العمل فى تبطين 125 ترعة بمراكز ومدن المحافظة مشيدًا بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.



استمرار اعمال تبطبين الترع



تبطين الترع بكفر الشيخ