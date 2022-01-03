انقلاب 3 سيارات في ترعة بأبو النمرس وإصابة 3 أشخاص

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت 3 سيارات بإحدى الترع في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة أبو النمرس، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب 3 سيارات ملاكي بترعة البحارة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتشال السيارات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق. وشملت قائمة الوصايا ما يلى: - الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات. - التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث. - عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق. - الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة. - تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة. - تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق. - التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق. - الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران. - توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ. - عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.