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انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اليوم 3 ساعات لغسيل الشبكات

الإثنين، 03 يناير 2022 03:13 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اليوم 3 ساعات لغسيل الشبكات انقطاع مياه الشرب - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين لمدة 3 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.

وبدورها تواصل معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فور سقوط أمطار غزيرة على مدن ومراكز المحافظة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة وانتشار البرق والرعد فى سماء المحافظة، خلال الساعات الأخيرةأمس الأحد.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعى ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقى بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.


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مدينة القناطر الخيرية

طقس القليوبية

غسيل الشبكات

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