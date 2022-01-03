اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تتخذ عدة قرارات لكشف ملابسات سقوط 3 سيارات بترعة فى أبو النمرس

الإثنين، 03 يناير 2022 10:05 ص
النيابة تتخذ عدة قرارات لكشف ملابسات سقوط 3 سيارات بترعة فى أبو النمرس سقوط سيارة في الترعة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول انقلاب 3 سيارات بإحدى الترع فى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.
 
 
وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، تمهيدًا لعرضها على مهندس فنى وفحصها.
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة أبو النمرس، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب 3 سيارات ملاكي بترعة البحارة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتشال السيارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة

حادث تصادم

المرور

حادثة

ابو النمرس

الجيزة

أبو النمرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة