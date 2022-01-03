النيابة تتخذ عدة قرارات لكشف ملابسات سقوط 3 سيارات بترعة فى أبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول انقلاب 3 سيارات بإحدى الترع فى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، تمهيدًا لعرضها على مهندس فنى وفحصها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة أبو النمرس، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب 3 سيارات ملاكي بترعة البحارة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتشال السيارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.