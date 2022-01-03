المفتى: أطلقنا تطبيق "فتوى برو".. ويكشف: برنامج يورو صناعة تطرف إخوانية

تحدث الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن جهود دار الإفتاء فى الشأن الإلكترونى ولتطبيقات الذكية، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة الزيادة السكانية قائلا :" بادرت دارُ الإفتاء المصرية إلى إطلاق تطبيق الفتوى الإلكترونية "Fatwa Pro" المقدَّم للمسلم فى الغرب مشتملًا على عدد من اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بهدف تقديم كافة الفتاوى التى تهم المسلم وتجيب عن تساؤلاته داخل المجتمعات الإسلامية، وكذلك تقديم الإرشاد الدينى لهؤلاء المسلمين لضمان حفاظهم على هويتهم الإسلامية والحيلولة دون وقوعهم فى براثن الفكر المتطرف وجماعاته الإرهابية.، مشيرا إلى إطلاق تطبيق Fatwa Pro للمجتمعات المسلمة خاصة فى ظل الاضطرابات والجوائح مثل كورونا وما تفرضه من ظروف اجتماعية جديدة، حيث ظهرت الحاجة إلى وجود تطبيق إلكترونى يكون بمثابة المفتى المعتدل والدائم والمتاح فى أى وقت للمسلم فى الغرب.

وأوضح أن رسالة تطبيق Fatwa Pro فى توفير المفتى المتخصص والمعتدل بصورة آنية لحماية عقيدة المسلمين فى هذه المجتمعات، وتوفير الفتاوى التى تهم المسلم فى هذه المجتمعات فى مختلف التخصصات، وأيضًا حماية المسلم فى هذه المجتمعات من الفكر المتطرف أو الإلحادى، وضبط الخطاب الإفتائى، مشيرا إلى أن دار الإفتاء تصدر خطابها للداخل المصرى والخارج أيضا.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وكل متن ينبثق من هذا التنظيم أطلقوا تطبيق أسمه " يورو فتوى" صناعة إخوانية تنشر الجماعة من خلاله الفكر المتطرف".

واستكمالًا للبحث الموسع والجلسات المستمرة التى تجريها، لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للاستماع إلى جميع الآراء بخصوص القضية السكانية عقدت اللجنة اليوم اجتماعا حيث استضافت مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة وحقوق الانسان أن الجلسة تناولت موقف دار الإفتاء من القضية السكانية ورؤيتها المستقبلية لتحديث سبل التواصل مع المواطنين والتصدى لفوضى الفتاوى غير المنضبطة على وسائل التواصل الاجتماعى داخل وخارج مصر حيث ترأس فضيلته الأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء فى العالم الإسلامى مدى الحياة بعضوية 25 دولة إسلامية مما يعكس قيمة مصر فى العالم الإسلامى وتصدر دار الافتاء المصرية للفتاوى على مستوى العالم الإسلامي.

كما تناولت الجلسة رأى دار الإفتاء المصرية فى مسألة تنظيم الأسرة والشبهات الدائرة حول هذه القضية الحساسة والتى تشغل عوام المسلمين.

وتستكمل اللجنة دراستها غدًا وعلى مدار الأسابيع القادمة بحضور العديد من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية بهذا الموضوع.