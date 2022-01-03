المرور تغلق طريق أسيوط الغربى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، طريق أسيوط الغربي بعد التنسيق مع مديرية أمن الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وذلك من الكيلو 80 لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.