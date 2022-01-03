المتهمان بالشروع في قتل مواطن بالبساتين يعترفان: "ضربناه بمطواه"

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شرع شخصان في قتل مواطن بالبساتين بالقاهرة، وذلك بسبب الخلاف على سعر دراجة نارية، حيث اعترف المتهمان بالتعدي على الضحية بسلاح أبيض وفرا هاربين من مكان الجريمة، إلا أن أجهزة الأمن ضبطتهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى بالجسم") .

بالانتقال والفحص تبين قيام (شخصين – أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد – مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزتهم – بسبب خلافات حول سعر بيع دراجة نارية ملك المتهم الأول ، وذلك حال تواجدهم أمام العقار محل سكن المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة فتم حبسهما.