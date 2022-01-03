الطائفة الإنجيلية تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: بابا المحبة ورمز مصرى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاثنين، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية، عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، لافتًا إلى أنه يشعر بالمحبة والفرح فى زيارة وتهنئة قداسة البابا، باعتباره بابا المحبة، ورمزًا مصريًّا وطنيًّا كبيرًا.

كما رحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور القس أندريه زكى، وقال: "أرحب بالقس أندريه وكل الأحباء"، وأوضح: "أن علاقتنا الطيبة تجعل حياتنا أكثر محبة وأكثر فرحًا وجمالًا، هى وصية السيد المسيح أن نكون فى عمل محبة كامل، وهى دعوة الميلاد ورسالة البساطة والجمال، بعيدًا عن حياة التعقيد المنهكة للحياة".



البابا تواضروس الثانى والدكتور أندرية زكى



الدكتور أندرية زكى والبابا تواضروس الثانى



الدكتور أندرية زكى وقداسة البابا