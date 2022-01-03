وذكر موقع (كوفيد ناو) الإلكتروني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الاثنين، أن مليونين و848 ألفا و312 شخصا من الفئة المعنية تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، موضحا أنه تم إعطاء 94 ألفا و40 جرعة من اللقاحات أمس؛ ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها منذ إطلاق برنامج التطعيم الوطني في 24 فبراير الماضي إلى 57 مليونا و841 ألفا و435 جرعة.