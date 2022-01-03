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الشرطة تعيد طفلة لأسرتها وترسم البسمة على الوجوه في القليوبية

الإثنين، 03 يناير 2022 01:51 م
الشرطة تعيد طفلة لأسرتها وترسم البسمة على الوجوه في القليوبية الأمن يعيد طفلة إلى أهلها- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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سطر رجال الشرطة مشاهد إنسانية جديدة، باستعادة طفلة ضلت طريقها لأحضان أسرتها في القليوبية، حيث أعادوها لوالديها ورسموا البسمه مجددًا على وجهها.
 
وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم جلوس طفلة بمفردها فى حالة بكاء شديد ، وبسؤالها قررت بأنها ضلت طريق عودتها لمحل سكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات وتجهل عنوانها وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها.
 
على الفور تم تقديم الدعم النفسى لها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهليتها والتوصل لمحل سكنها ، وأمكن التوصل لوالدها (مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعائه حضر وتعرف عليها وأقر بأنها نجلته، وأيد ما جاء بأقوالها، وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الطفلة الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها.
 

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