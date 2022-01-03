الشرطة الجنوب إفريقية تعتقل مشبه فيه بإحراق مبنى البرلمان

وكالات

يواصل حريق عنيف التهام مبنى برلمان جنوب إفريقيا، فيما اعتقلت الشرطة التي رجحت وجود دوافع إجرامية وراء الحريق، رجلا عمره 51 عاما.

ويواصل رجال الإطفاء محاولاتهم لإخماد النيران التي تجتاح المبنى الكبير الذي يحتضن مقر الجمعية الوطنية ومجلس أعلى يسمى المجلس الوطني للمقاطعات.

وتسبب الحريق المستمر منذ صباح الأحد بتدمير كامل مقر الجمعية الوطنية، وفق ما أفاد متحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس.

وقال مولوتو موثابو إن "القاعة التي يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل"، موضحا أن "الحريق اندلع في جناحين في جزأين منفصلين من البرلمان".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم يعرف بعد مصدر الحريق.