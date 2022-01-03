اليوم السابع
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الشرطة الجنوب إفريقية تعتقل مشبه فيه بإحراق مبنى البرلمان

الإثنين، 03 يناير 2022 05:00 ص
الشرطة الجنوب إفريقية تعتقل مشبه فيه بإحراق مبنى البرلمان الشرطة الجنوب إفريقية - أرشيفية
وكالات

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يواصل حريق عنيف التهام مبنى برلمان جنوب إفريقيا، فيما اعتقلت الشرطة التي رجحت وجود دوافع إجرامية وراء الحريق، رجلا عمره 51 عاما.
 
ويواصل رجال الإطفاء محاولاتهم لإخماد النيران التي تجتاح المبنى الكبير الذي يحتضن مقر الجمعية الوطنية ومجلس أعلى يسمى المجلس الوطني للمقاطعات.
 
وتسبب الحريق المستمر منذ صباح الأحد بتدمير كامل مقر الجمعية الوطنية، وفق ما أفاد متحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس.
 
وقال مولوتو موثابو إن "القاعة التي يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل"، موضحا أن "الحريق اندلع في جناحين في جزأين منفصلين من البرلمان".
 
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم يعرف بعد مصدر الحريق.
 
من جانبه، قال الرئيس سيريل رامافوزا للصحفيين في مكان الحادث "يبدو أن نظام الإطفاء الآلي لم يعمل كما يفترض"، وأكد أن "عمل البرلمان سيستمر".
 
اشتعال النيران في البرلمان
اشتعال النيران في البرلمان

النيران تلتهم البرلمان
النيران تلتهم البرلمان

سيارات إطفاء أمام البرلمان
سيارات إطفاء أمام البرلمان
 

 


الشرطة الجنوب إفريقية

برلمان جنوب افريقيا

جنوب افريقيا

إحراق برلمان جنوب افريقيا

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