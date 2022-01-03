الرى: إزالة 30 ألف حالة تعدٍ بمساحة 4.90 مليون متر مربع على النيل

كتبت ــ أسماء نصار

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة رصدت مخالفة صارخة بالبر الغربي لجزيرة الزمالك، تمثلت فى الردم بالمجري المائى لنهر النيل وإقامة مباني بالطوب والخرسانة المسلحة بأحد المراسي النهرية التابعة لإحدى الشركات بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الصادر لها، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار إزالة للمخالفات بمعرفة الشركة وعلي نفقتها.

وأوضح عبد العاطى، أن حملات الإزالات الموسعة لازالت مستمرة بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، مشيرا إلى أنه تم حتى اليوم إزالة ما يقرب من 30 ألف حالة تعدٍ بمساحة حوالى 4.90 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات حيث تم تنفيذ (97) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 38 ألف متر مربع بقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، بتأمين شرطة مركز سمنود، وإزالة (13) مخالفة متنوعة بمساحة 325 مترا مربعا بمركز بسيون بمحافظة الغربية بتأمين قوات شرطة مركز بسيون ، و (6) قرارات إزالة لمخالفات متنوعة بمركز زفتي.

وفى محافظة أسيوط، تم تنفيذ 26 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 7430 مترا مربعا بناحية قبلي مقام الشيخ محمد بمركز أبوتيج ، وتنفيذ 44 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 2973 مترا مربعا و4 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 121 مترا مربعا، وذلك بناحية بحري وقبلى محطة مياه أبوتيج ومنطقة قلعة البلح بمركز أبوتيج ، وذلك بتأمين من قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينة مركز أبوتيج وباستخدام معدات الوزارة، كما تم تنفيذ 2 قرار إزالة لبناء مخالف بناحية نزلة عبد اللاه وشلش بمركز ديروط على مساحة 43 مترا مربعا وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الإدارة، وتنفيذ 68 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 17600 متر مربع، وذلك بناحية جزيرة الوسطى القبلية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينة مركز الفتح وبمعدات الوزارة.

وفى محافظة قنا .. تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات ردم ناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا ، بالإضافة لإزالة 2 مخالفة فى المهد ، وتنفيذ 9 قرارات إزالة منها 5 قرارات بناحية قرية الزوايدة بمركز نقادة وعدد (4) قرارات بناحية جزيرة الطوابية بنجع حمادى ، وتنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بناحية القناوية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ 15 قرار بمركز دار السلام ، منها 10 قرارات ردم بمساحة 2050 مترا مربعا، و5 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 685 مترا مربعا بناحية مزاتا - ولاد سالم - ولاد خلف - البلابيش بمركز دار السلام ، كما تم تنفيذ 6 قرارات منهم 3 قرارات لمخالفات ردم بمساحة 1175 مترا مربعا و3 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 370 مترا مربعا بدائرة مركز المنشأة ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المجالس المحلية وباستخدام معدات الوزارة ، و7 قرارات إزالة بمركز ساقلته بسوهاج منها عدد (5) قرارات لمخالفات ردم بمساحة 3000 متر مربع و2 قرار مبانى مخالفة بمساحة 200 متر مربع بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينة مركز ساقلته ، وتنفيذ 11 قرار إزالة بمركز دار السلام بسوهاج منها 11 قرارات لمخالفات ردم بمساحة 850 مترا مربعا و4 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 605 أمتار مربعة.

وفى محافظة المنيا .. تم تنفيذ (5) قرارات إزالة لمخالفات ردم بناحية العوسى ونزلة عمرو والشيخ فضل والجندية بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بحجم 1940 متر مكعب و (2) قرار إزالة لمبانى مخالفة بناحية الشيخ فضل وكفر الشيخ إبراهيم على مساحة 76 مترا مربعا، و (2) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 70 مترا مربعا بناحية جزيرة طهنا الجبل مركز المنيا ، بمعرفة المخالفين و تحت إشراف مهندسى الوزارة.