اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 04:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربي يعلن بدء الضربات الجوية على معسكر السوادية في اليمن

الإثنين، 03 يناير 2022 03:00 ص
التحالف العربي يعلن بدء الضربات الجوية على معسكر السوادية في اليمن مقاتلات سعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت قوات التحالف العربي بدء الضربات الجوية على معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في اليمن مشيرة إلى أنها تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.
وقال التحالف إن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.
 
وأضاف أن قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.
 
وكان التحالف قد طلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بشكل فوري، محملا ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية عن وجود المدنيين هناك بعد المهلة التي أعلن عنها التحالف.
 
وقال التحالف في بيان: "على المدنيين إخلاء المعسكر (السوادية)، وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".
 

التحالف العربي

الضربات الجوية

معسكر السوادية

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة