البرلمان الإيطالي يبدأ السباق لانتخاب رئيس الدولة لفترة 7 سنوات قادمة

فاطمة شوقى

يفتتح رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، غدًا السباق لانتخاب رئيس الدولة الجديد، معلناً موعد انعقاد الجلسة المشتركة الأولى للبرلمان إلى التصويت لمن سيكون رئيس الجمهورية خلال فترة السبع سنوات القادمة، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

قال فيكو مؤخرًا "في 4 يناير سيتم إرسال الخطاب إلى الناخبين وسنعرف موعد انعقاد البرلمان"، دون الكشف عن موعد بدء العملية، على الرغم من أن وسائل الإعلام الإيطالية تعتبر 24 يناير هو الأرجح يوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 1000 "ناخب كبير" في التصويت في مقر مجلس النواب، فى عدد يضم نوابا وأعضاء مجلس الشيوخ ومندوبين من المناطق ، لانتخاب خلف الرئيس الحالى، سيرجيو ماتاريلا، الذى تنتهى ولايته فى 2 فبراير.

ويعتبر المرشح الأقوى فى الوقت الحالى هو رئيس الوزراء ، ماريو دراجي ، الذي وصل إلى السلطة في فبراير العام الماضي لإخراج البلاد من أزمتها السياسية التي لا تعد ولا تحصى بسبب عدم وجود اتفاق بين شركاء الحكومة والذي نصب نفسه على رأس الحكومة، بأعلى إجماع في السنوات الأخيرة.

واشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من هيبته وحقيقة أن المصرفي السابق نفسه قد اقترح توافره ، فإن وصوله إلى رئاسة الجمهورية سيفتح مفترق طرق غير مسبوق ، حيث يشير الدستور صراحة إلى أن السلطة التنفيذية ورئيس الدولة لا يمكن أن يكونا في أيدي الحكومة.

كما أن المرشح الآخر الذى يدخل المعركة الانتخابية هو سيلفيو برلسكوني، الذي يدعم ترشيحه يمين الوسط الذي شكله حزبه ، فورزا إيطاليا ، واليمين المتطرف ، على الرغم من أنه يبدو من غير المرجح أنه سيفوز بالضربة.