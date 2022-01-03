الاستعلام عن حالة مصابى حادث دائرى البدرشين الأوسطى والتحفظ على السيارات المتضررة

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الأوسطى بالبدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطى بالبدرشين، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث ، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال، واصطدام سيارتين بها، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالطريق، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.