افتتاح المؤتمر العلمى الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية السياحة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

افتتح الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، المؤتمر العلمى الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق، تحت إشراف الدكتور عرفه صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، والدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، وتنفيذ الدكتور نجوى زعير، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية.

وبحضور الدكتور محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود هويدي، مستشار رئيس الجامعة لشئون ضمان جودة التعليم والاعتماد، وعدد من عمداء الكلية السابقين، وأعضاء هيئة التدريس، ورجال السياحة والباحثين المشاركين بالمؤتمر، وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أشار الدكتور ياسر حتاته، إلى أن تنظيم هذا المؤتمر العلمى لأول مرة يعد خطوة فاعلة نحو ربط الأبحاث العلمية بالمشكلات الراهنة للسياحة، والعمل على إيجاد حلول علمية لها.

كما أوضح أن ثمة توجها للدولة المصرية نحو الاهتمام بالعلوم والمعارف، وإيجاد حلقات وصل بين العلم والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن جامعة الفيوم تعد أحد أهم الجامعات الإقليمية التى تعمل على النهوض بالمحافظة وحل مشكلاتها، وأوصى بضرورة تبنى بقية الكليات لمثل هذا المؤتمر مستقبلا.

من جانبه صرح الدكتور عرفه صبري، أنه أصبح لزامًا وجود علاقة وثيقة بين البحث العلمى ومشكلات الواقع، وعلى رأسها المشكلات السياحية.

وأشار إلى أن الجامعة بصدد اعتماد خطة كاملة للبحث العلمي، تشارك فيها جميع كليات الجامعة، وتتضمن إيجاد حلول علمية لمشكلات محافظة الفيوم، والعمل على الارتقاء بها فى كافة الجوانب.

فيما أكد الدكتور أشرف عبد المعبود، أن ارتباط البحث العلمى بالمجتمع يعد من أهم الأدوات لحل المشكلات الراهنة، حيث باتت مصر تولى اهتماما كبيرا فى خطتها نحو التنمية المستدامة، بالعلم والمعرفة وربط الأبحاث العلمية بأهداف الدولة، وخلق شبكة من البحوث للعمل قادرة على حل المشكلات، لاسيما المعوقات السياحية الراهنة، والسعى نحو جعل محافظة الفيوم مزارًا سياحيًا مميزًا.

وأشارت الدكتورة نجوى زعير، إلى أن المؤتمر هو نتاج عمل طلاب الدراسات العليا من الهيئة المعاونة والطلاب المسجلين من الخارج، وهو تواصل بين الطلاب والأساتذة وممثلين لسوق العمل، لبحث كيفية الوقوف على أبرز احتياجات سوق العمل، وتنمية قدرات خريجى كلية السياحة، وتاهيلهم بشكل يتماشى مع التطورات الراهنة.

وأوضحت أن الهدف من المؤتمر إنشاء منظومة بحثية تعمل على حل المشكلات الراهنة فى مجال السياحة.

وعقب الجلسة الافتتاحية أهدى عميد الكلية درع الكلية الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عرفة صبرى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية.