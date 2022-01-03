اسوشيتد برس: مدعى عام نيويورك تصدر مذكرات استدعاء رسمية لترامب وأبنائه

كتبت: نهال أبو السعود

أصدر المدعى العام فى نيويورك مذكرتى استدعاء للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ونجليه الأكبر سنًا فيما يتعلق بتحقيق مدنى مستمر فى ممارسات أعمال العائلة، وفقًا لإيداع المحكمة يوم الإثنين.

قال مكتب المدعى العام ليتيتيا جيمس فى الإيداع إنه يسعى للحصول على شهادة ووثائق من ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب "فيما يتعلق بتحقيق فى تقييم العقارات التى يملكها أو يسيطر عليها منظمة ترامب".

تم الإبلاغ عن محاولة المدعى العام الحصول على شهادة من الرئيس السابق فى ديسمبر، لكن تقديم المحكمة يوم الاثنين كان أول كشف علنى عن أن المحققين كانوا يسعون أيضًا للحصول على معلومات من إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور.

ومن المتوقع أن يرفع آل ترامب أوراق المحكمة التى تسعى لإلغاء مذكرات الاستدعاء، مما يثير معركة قانونية مماثلة لتلك التى دارت العام الماضى بعد أن استدعى مكتب جيمس نجلًا آخر لترامب.

ورفع ترامب دعوى على جيمس الشهر الماضى، سعيا منه لإنهاء التحقيق وتزعم دعوى ترامب، المرفوعة فى محكمة فيدرالية، أن التحقيق انتهك حقوقه الدستورية فى "محاولة مستترة لإيذاء ترامب ورفاقه علانية".

أمضت جيمس المنتمية للحزب الديموقراطى أكثر من عامين يبحث فى ما إذا كانت منظمة ترامب قد ضللت البنوك أو مسؤولى الضرائب بشأن قيمة الأصول - تضخيمها للحصول على شروط قرض مواتية أو تقليلها لجنى وفورات ضريبية.

أجرى محققو جيمس العام الماضى مقابلة مع إريك ترامب، أحد أبناء ترامب والمدير التنفيذى لمنظمة ترامب، كجزء من التحقيق، وذهب مكتب جيمس إلى المحكمة لإنفاذ أمر استدعاء على ترامب الأصغر، وأرغمه القاضى على الإدلاء بشهادته بعد أن ألغى محاموه فجأة إفادة مقررة مسبقًا.

على الرغم من أن التحقيق المدنى منفصل عن التحقيق الجنائى الذى يديره مكتب المدعى العام فى مانهاتن، فقد شارك مكتب جيمس فى كليهما. فى وقت سابق من هذا العام، تمكن المدعى العام السابق للمقاطعة سايروس فانس جونيور من الوصول إلى سجلات ضرائب قطب العقارات منذ فترة طويلة بعد معركة استمرت عدة سنوات ذهبت مرتين إلى المحكمة العليا الأمريكية.

يبحث مكتب جيمس أيضًا فى قضايا مماثلة تتعلق بمبنى مكاتب ترامب فى مدينة نيويورك، وفندق فى شيكاغو وملعب جولف بالقرب من لوس أنجلوس. كما فاز مكتبها بسلسلة من الأحكام القضائية التى أجبرت شركة ترامب وشركة محاماة استأجرتها على تسليم مجموعة من السجلات.