إلغاء 1900 رحلة من وإلى وداخل الولايت المتحدة بسبب سوء الجو ونقص العمالة

وكالات

استمرت حالات تأخير الرحلات في الولايات المتحدة الأحد، حيث اجتاحت عاصفة شتوية الجانب الشرقي من الولايات المتحدة في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطيران من نقص العمالة بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وتم إلغاء نحو 1900 رحلة من وإلى الولايات المتحدة وداخل الولايات المتحدة الأحد، كما تم تسجيل 600 حالة تأخير، وفقا لشركة تتبع الرحلات "فلايت اوير دوت كوم". ويأتي هذا بعد إلغاء 2700 رحلة وتأخير 6500 رحلة أمس السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد، أن العاصفة تسببت في هطول الثلوج وحدوث عواصف رعدية وفيضانات في وسط الولايات المتحدة لتتراكم الثلوج في نيويورك ونيوإنجلاند اليوم الأحد. وستجلب عاصفة أخرى ثلوجا كثيفة في الشمال الغربي وأمطارا ساحلية مع رياح عاتية إلى الساحل.