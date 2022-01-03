إصابة شقيقين بسبب سقوط "السقالة" بهما من الطابق الثانى في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب شقيقان باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر سقوط السقالة بهما أثناء العمل، فأحدثت إصابتهما لسقوطهما من علو بالطابق الثانى بمنزل تابع لدائرة ونطاق مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول " محمد أ م" 29 عاما وشقيقه "عمر" 20 عاما مقيمان قرية العزازى مركز أبوحماد، مصابان باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تحويلهما إلى مستشفى الأحرار التعليمي.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المصابين يعملان فى تبليط السيراميك بواجهات المنازل، وأثناء القيام بتبليط واجهة عقار بقرية العزازى دائرة أبوحماد، سقطت السقالة بهما فأحدثت إصابتهما بسقوطهما من علو الطابق الثانى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة أبو حماد لمباشرة التحقيقات.