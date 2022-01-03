إصابة شخصان فى حادث تصادم بطريق قبريط فوه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم بطريق قبريط فوه بكفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى فوه للتأمين الصحي، ومنها لمستشفى دسوق العام.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادث سير ، أدى لإصابة شخصين على طريق فوه قبريط، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين، لمستشفى فوه للتأمين الصحي، ومنها لمستشفى دسوق العام، لاجراء أشعة مقطعيه على المخ.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من يسرى محمود شهاب الدين، 20 سنة، من السلقا، بكدمات متفرقه بالجسم جروح متفرقه بالجسم واشتباه نزيف على المخ ، وفوزي شحات الصاوي، 20 سنة، من منشيه قبريط، بكدمات متفرقه بالجسم مع كسر بالساق اليمنى، وتم عمل الإسعافات الأولية لهما بمستشفى التأمين الصحي بفوه، وتم تحويل الحالتين لعمل أشعة مقطعيه على المخ في مستشفى دسوق العام.