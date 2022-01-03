إخلاء سبيل مدير سلسلة سوبر ماركت شهير بكفالة 10 آلاف جنيه

كتب أحمد الجعفرى

قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر منذ قليل، مدير سلسلة سوبر ماركت شهير متهم بالإساءة لأجهزة الدولة عبر فيديوهات تم تسجيلها له، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود التحريات حول الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على فيديوهات الواقعة وعرضها على خبراء الأذاعة والتلفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها لبيان مدى صحتها من عدمه.

ألقى رجال المباحث القبض مدير سلسلة سوبر ماركت، لاتهامه بالإساءة لبعض الأشخاص، حيث تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.