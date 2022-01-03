اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 02:03 م
أكرم القصاص
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إجلاء 3 آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية بعد تفشى كورونا

الإثنين، 03 يناير 2022 01:56 م
إجلاء 3 آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية بعد تفشى كورونا سفينة سياحية - صورة أرشيفية
وكالات

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أجلت السلطات البرتغالية نحو ثلاثة آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية في لشبونة صباح اليوم الاثنين، بسبب تفشي فيروس كورونا وسط الركاب.

وحسب موقع روسيا اليوم، نزل الركاب من سفينة "عايدة نوفا" في ميناء بالعاصمة البرتغالية، ونقلوا بواسطة حافلات إلى مطار المدينة.

وثبتت إصابة نحو 64 شخصا بالفيروس أثناء وجودهم على متن السفينة المملوكة لشركة "عايدة كروزس" الألمانية، والتي كانت وصلت إلى لشبونة في 29 ديسمبر الماضي، وعلى متنها 4197 راكبا.

وأعلن قبطان ميناء لشبونة اكتشاف 12 إصابة أخرى الأحد، ثمانية من أفراد الطاقم وأربعة ركاب، بالإضافة إلى 52 إصابة اكتشفت في الأيام الماضية.

ومنحت السلطات الصحية البرتغالية إذنا للسفينة بالمغادرة في 31 ديسمبر، لكن الشركة المالكة للسفينة اختارت البقاء حتى الثاني من يناير، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تبحر فيه إلى جزيرة لانزاروت الإسبانية.

 


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كورونا

سفينة سياحية ألمانية

لشبونة

المانيا

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