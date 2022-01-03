اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 01:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء الكشف الطبي على 1984 مواطناً من أهالى كفر الشيخ "صور"

الإثنين، 03 يناير 2022 12:48 ص
إجراء الكشف الطبي على 1984 مواطناً من أهالى كفر الشيخ "صور" اجراء الكشف الطبي ضمن قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية لاصيفر بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الكشف الطبي على 1984 مواطناً من الأهالى، وصرف العلاج لهم بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 13 عيادة تضم 11 تخصصا " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن والمسالك" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وخضع 95 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر.

وأوضح الدكتورمجدى شنح ،منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، تم إجراء التحاليل الطبية ل 172 مريض، وأجريت الأشعة ل 77 مريضا وعمل تقارير طبية لـ19 مريضا ،وتحويل40 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1074 زائراً، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا، مقدماً الشكر للإدارة الصحية بمركز دسوق ومجلس المدينة المحلي بمركز دسوق على تعاونهم الكريم،وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.
 
اجراء الكشف الطبي على المرضى
اجراء الكشف الطبي على المرضى

اقبال على اجراء الكشف الطبي على المرضى
اقبال على اجراء الكشف الطبي على المرضى

جانب من الكشف الطبي
جانب من الكشف الطبي

جانب من اجراء الكشف الطبي
جانب من اجراء الكشف الطبي

صرف الادوية للمرضى
صرف الادوية للمرضى

 


كفر الشيخ

قافلة طبية

محافظة كفر الشيخ

مرضى

أمراض معدية

قوافل طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكشف على 879 مواطنا بقافلة طبية بكفر الشيخ وتحويل 17 مريضا لإجراء عمليات جراحية

السبت، 26 ديسمبر 2020 08:03 م

اجراء الكشف الطبى على 1503 شخص بمدينة بيلا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

الأحد، 30 سبتمبر 2018 01:58 م

صور ..إجراء الكشف الطبى على 400 مريض بقافلة طبية بكفر الشيخ

الأحد، 29 أبريل 2018 10:48 ص

اجراء الكشف الطبي على 1150 مواطن في قافلة طبية بكفر الشيخ

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:55 م

صور.. إجراء الكشف الطبى على 500 مواطن فى قافلة طبية بكفر الشيخ

الأحد، 17 ديسمبر 2017 02:50 م

بالصور.. توافد المواطنين للكشف الطبى بالقافلة الطبية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 16 مايو 2017 02:16 م

لليوم الثانى الكشف الطبى على السجناء بالقافلة الطبية بكفر الشيخ

الإثنين، 15 مايو 2017 11:47 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة