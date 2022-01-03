إجراء الكشف الطبي على 1984 مواطناً من أهالى كفر الشيخ "صور"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية لاصيفر بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الكشف الطبي على 1984 مواطناً من الأهالى، وصرف العلاج لهم بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 13 عيادة تضم 11 تخصصا " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن والمسالك" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وخضع 95 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر.



وأوضح الدكتورمجدى شنح ،منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، تم إجراء التحاليل الطبية ل 172 مريض، وأجريت الأشعة ل 77 مريضا وعمل تقارير طبية لـ19 مريضا ،وتحويل40 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1074 زائراً، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا، مقدماً الشكر للإدارة الصحية بمركز دسوق ومجلس المدينة المحلي بمركز دسوق على تعاونهم الكريم،وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.