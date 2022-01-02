اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة البنجالى يستبعد اتخاذ قرار بالإغلاق رغم ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

الأحد، 02 يناير 2022 03:00 ص
وزير الصحة البنجالى يستبعد اتخاذ قرار بالإغلاق رغم ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا فيروس كورونا
ا ش ا

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قال وزير الصحة ورعاية الأسرة البنجالي، زاهد مالك، السبت إن حكومة بلاده لم تتخذ أي قرار بعد بشأن الإغلاق على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
 
ونقلت صحيفة دايلي ستار البنجالية عن الوزير قوله إن معدل الإصابة بفيروس كورونا آخذ في الازدياد، لكن الحكومة لم تقرر بعد فرض الإغلاق، وإذا استمر الاتجاه التصاعدي للعدوى، فسيتم النظر في ذلك.
 
وقال الوزير للصحفيين قبل بدء إعطاء الجرعة المعززة للقاح كورونا في مستشفى مانيكجانج العام إن التطعيم يتم على مستوى ممنهج، معربا عن أمله في القدرة على تلبية إدارة الجرعة الثانية لجميع الأشخاص بحلول أبريل ومايو المقبلين.
 

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